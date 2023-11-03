Армия Израиля вошла в город Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после окружения города Газа вошла в населенный пункт для проведения боевых операций против движения ХАМАС.

Как сообщил изданию The Hill официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, в Газе также работают саперы, чтобы позволить войскам более свободно передвигаться по городу.

В штабе ЦАХАЛа уточнили, что израильские войска уже действуют в центре города Газа и "ведут бои лицом к лицу", пишет "Интерфакс".

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что расширили наземные маневры в секторе Газа. В анклав вошли дополнительные силы, включая артиллерию, бронетанковые и инженерные войска.

30 октября СМИ сообщили, что израильские танки замечены на подступах к городу Газа. Боевые машины прибыли в район аль-Зейтун, перерезав ключевую дорогу, связывающую север с югом.