03 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

На Среднем Урале подвели первые итоги работы строительного кластера

На Среднем Урале подведены первые итоги работы строительного кластера в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Кластер "Строительство" на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства стал самым большим в рамках проекта "Профессионалитет" в Свердловской области. Он объединил шесть индустриальных партнеров и 10 образовательных организаций. Ключевым работодателем является крупнейший строительный холдинг Урала "Атомстройкомплекс", а часть занятий по обновленным специальностям проходит на производственных и строительных площадках компании.

"За этот год в рамках программы "Профессионалитет" участниками проекта уже сделано многое. К примеру, студенты сетевых учебных заведений побывали на объектах "Атомстройкомплекса" с экскурсиями. Такое знакомство с компанией позволяет увидеть своими глазами высокую планку качества и перспективы своей будущей профессии. Для нас актуальным стало расширение сотрудничества с образовательными учреждениями по специальностям, которые не вошли в кластер "Строительство", но нам интересны. Например, связанные со строительством дорожной инфраструктуры или дефицитные специальности, такие как машинист башенного крана", - отметила директор по персоналу компании Галина Хабарова.

студенты осваивают навыки работы на оборудовании(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Помимо изменений в учебном плане, где появились новые актуальные дисциплины и увеличилось количество практических занятий, перестроена материальная база Уральского колледжа технологий и предпринимательства. В базовом учреждении кластера "Строительство" появились 23 мастерские, в которых студенты будут осваивать навыки работы на оборудовании, аналогичном тому, что применяется на реальных стройках. Совместная работа строителей и учебных заведений позволит выпускать адаптированного к рынку специалиста, а студентам – уже к 17 годам бесплатно получить реальную рабочую профессию с гарантией последующего трудоустройства на предприятия лидеров строительного рынка.

Кластер подготовки кадров для строительной отрасли в рамках федерального проекта "Профессионалитет" был создан в 2022 году. За три года по программе планируется обучить 1 тысячу 950 человек.

Теги: кластер, строительство, итоги


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