В Тюменской области зарегистрировано три первых случая гонконгского гриппа

В Тюменской области зарегистрировано три первых случая гонконгского гриппа А (H3N2), сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Заболевшие - один взрослый и двое детей. В ведомстве сообщают, что они не были привиты против гриппа.

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинироваться можно в медицинских организациях по месту жительства. С целью профилактики гриппа, ОРВИ необходимо соблюдать личную гигиену и не забывать основные правила профилактики респираторных инфекций. Тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта, использовать дезинфицирующие средства для рук. Избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания. Регулярно проветривать помещения, максимально исключить посещение мест скопления людей, но, если необходимо посещение таких мест, то использовать медицинскую маску.