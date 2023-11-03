Продажи легковых автомобилей в России выросли за год на 60%

Продажи легковых автомобилей в России выросли на 60,1% (январь-октябрь 2023 к аналогичному периоду 2022 года) – продано 829 тыс. машин, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные агентства "Автостат". Самыми популярными брендами стали Lada, Chery и Haval.

Если брать отдельно октябрь, то за год продажи легковых авто и вовсе выросли в 2,6 раза. 30% продаж пришлось на российские "Лады". Но в целом на отечественном рынке теперь господствуют китайские бренды: Haval (11,42% рынка), а также Chery (9, 67%), Geely (9,23%), Changan (5,69%), Omoda (4,26%) и Exeed (3,94%).

Россия стала главным импортером китайских авто в мире. В первом полугодии 2023 года поставки китайских легковых автомобилей в Россию в ценовом эквиваленте увеличились почти в 6,5 раза ($4,6 млрд) по сравнению с 2022 годом ($715 млн).

Накануне "АвтоВАЗ" похвастался лучшим сезоном продаж за последние 10 лет. В октябре компании удалось продать 40 912 автомобилей Lada – это +113,7% к октябрю 2022 года. По собственным оценкам концерна, Lada заняла 40% рынка легковых автомобилей в стране. А с начала года продажи составили 283 464 автомобиля (+98% к 2022). Еще один рекорд у Lada Granta: впервые с момента появления модели на рынке ее продажи превысили 20 тыс. автомобилей в месяц.