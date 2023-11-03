03 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Люди из-за нас травмируются". Глава Екатеринбурга пристыдил коммунальщиков из-за снега на улицах

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал работу коммунальных служб из-за состояния улиц после снегопадов. Об этом он рассказал после встречи с начальниками районных дорожно-эксплуатационных управлений.

"Зима только начинается. Такое ощущение, что мы разучились зимой город содержать, хотя в прошлом году вроде все нормально было. Люди из-за нас получают травмы, сидят на больничном. Нам за это должно быть стыдно — это наша недоработка", — цитирует градоначальника 66.RU.

Орлов рассказал, что число жалоб на состояние дорог от горожан продолжает расти. Хуже всего с уборкой обстоят дела в Ленинском и Верх-Исетском районах, откуда поступило 28 и 23 обращения соответственно. А вот из Железнодорожного и Октябрьского районов поступило меньше всего жалоб. В связи с этим глава Екатеринбурга решил на протяжении ноября отслеживать статистику травмпунктов.

Ранее в очередном выпуске "Екатеринбург. Алексей Орлов" градоначальник все же похвалил коммунальщиков, отметив непростые погодные условия. Он заявил, что селекторы со службами проходят каждое утро, а в каждом ДЭУ формирован необходимый запас противогололедных материалов.

"Как правило, к середине октября месяца примерно 85% всей техники, которая находится на балансе наших ДЭУ, уже настроена на зимнее содержание. То что за сутки выпала почти полумесячная норма осадков... понятно, что одномоментно этот снег не убрать, не вывезти, но, тем не менее, коммунальные службы отработали в усиленном режиме", - подчеркнул мэр.

Теги: мнег, гололед, коммунальщики, Екатеринбург, Орлов


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