Закладку новой капсулы времени в Екатеринбурге смогут увидеть все желающие

Закладку новой капсулы времени в Екатеринбурге, которая пройдет в исторический день рождения города, смогут увидеть все желающие. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Церемония состоится 18 ноября и начнется в 13:00. По информации управления культуры мэрии, в качестве резервуара под послание потомкам в 2073 год будет использована та же самая капсула из нержавеющей стали, которую закладывали 50 лет назад. Она очищена и готова к новой консервации. По задумке, капсула сама станет одним из элементов послания.

В назначенный день при помощи лебедки контейнер будет спущен в ту же самую шахту, из которой его подняли 18 августа. Его накроют крышкой, а сверху забетонируют. Над капсулой временно натянут шатер и разместят тепловые пушки, чтобы в ноябрьский день с минусовой температурой бетон качественно схватился.

Содержимое будет включать предметы, символизирующие сегодняшний день Екатеринбурга: официальную информацию о городе, много видео- и фотоматериалов. Предметный ряд составлен с учетом пожеланий горожан, высказанных на сайте 300-летия столицы Урала.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге собирают артефакты для альтернативной капсулы времени.