03 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Закладку новой капсулы времени в Екатеринбурге смогут увидеть все желающие

Закладку новой капсулы времени в Екатеринбурге, которая пройдет в исторический день рождения города, смогут увидеть все желающие. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Церемония состоится 18 ноября и начнется в 13:00. По информации управления культуры мэрии, в качестве резервуара под послание потомкам в 2073 год будет использована та же самая капсула из нержавеющей стали, которую закладывали 50 лет назад. Она очищена и готова к новой консервации. По задумке, капсула сама станет одним из элементов послания.

В назначенный день при помощи лебедки контейнер будет спущен в ту же самую шахту, из которой его подняли 18 августа. Его накроют крышкой, а сверху забетонируют. Над капсулой временно натянут шатер и разместят тепловые пушки, чтобы в ноябрьский день с минусовой температурой бетон качественно схватился.

Вскрытие капсулы времени в Екатеринбурге, которая была заложена в 1973 году в Свердловске(2023)|Фото: Накануне.RU

Содержимое будет включать предметы, символизирующие сегодняшний день Екатеринбурга: официальную информацию о городе, много видео- и фотоматериалов. Предметный ряд составлен с учетом пожеланий горожан, высказанных на сайте 300-летия столицы Урала.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге собирают артефакты для альтернативной капсулы времени.

Теги: капсула, закладка, содержимое, Екатеринбург


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Ранее 21.09.2023 14:41 Мск "Гигабайты информации". Мэр Екатеринбурга раскрыл, что заложат в новую капсулу времени
Ранее 28.06.2023 11:47 Мск Саркофаг для посланий в будущее. Капсула времени для 300-летия Екатеринбурга готова

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