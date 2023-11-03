Задержан лидер "азербайджанской мафии", избивавшей прохожих в Петербурге

Главу банды, избивавшей жителей Петербурга, несовершеннолетнего Турала Мамедова задержали в Азербайджане. Об этом сообщил "Коммерсанту" глава азербайджанской диаспоры в Северной столице Вагиф Мамишев.

По его словам, организатор группировки подростков, называющих себя "азербайджанской мафией", ожидает экстрадиции в Россию.

Ранее 12 участников группировки были задержаны. Мамедова, скрывшегося от следствия, объявили в международный розыск.

Как сообщалось, банда выходцев из Азербайджана нападает на прохожих в Петербурге и выкладывает видео в соцсети. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей и возбудить уголовное дело. У возможных соучастников избиений прохожих прошли обыски.