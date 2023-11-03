03 Ноября 2023
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Фото: Reuters / Sergei Karpukhin

СМИ: Владимир Лисин продал Первую грузовую компанию

Российский миллиардер Владимир Лисин продал Первую грузовую компанию (ПГК), пишут "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники. Сумма сделка и новые владельцы неизвестны, правда, один из инсайдеров говорит, что покупателем могли стать Тиму и Руслан Бабаевы, совладельцы оператора грузовых вагонов "СГ-транс".

О планах Лисина продать ПГК стало известно в октябре. Сообщалось, что переговоры о продаже одного из крупнейших российских операторов грузовых железнодорожных перевозок находятся в продвинутой стадии.

ПГК создана в 2007 году, затем выделена из состава ОАО РЖД в рамках реформы. В 2011 году 75% минус 2 акции приобрела структура Владимира Лисина за 125,5 млрд руб. В 2012 году, выкупив у ОАО РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб., холдинг господина Лисина консолидировал 100% оператора.

Эксперты отмечают, что в чистом виде вагонный парк ПГК может стоить около 140 млрд руб., в целом оптимистичная оценка компании как актива может составить 200-220 млрд руб.

В сентябре стало известно, что другой актив Лисина – НЛМК –продала заводы по производству сортового проката в Калужской и Свердловской областях. НЛМК уже пытался продать сортовые активы в 2020-2021 годах.

В июле сообщалось, что состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $16,5 млрд с начала года. Так, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин за это время заработал $3,22 млрд, а его активы оценили в $23,1 млрд.

Теги: владимир лисин, первая грузовая компания, сделка


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