Трамвай в Академический для горожан хотят запустить до Нового года

Академический район в этом году может ждать приятный подарок на Новый год. Власти города планируют запустить трамвай в свой самый молодой район уже в декабре. Об этом рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Я думаю что успеем (запустить до Нового года - прим.ред.). Когда начинали техническую обкатку маршрута, это был сентябрь этого года. Мы уже говорили журналистам о том, что необходимо прокатать 20 тыс. тонн - это примерно 1 тыс. вагонов по весу. Для того чтобы оценить техническую безопасность путей, контактной сети и вот как раз сейчас проводятся техническая обкатка. Мы надеемся ее завершить уже до конца ноября и очень надеемся, что уже в декабре полноценные маршруты в Академический будут возить пассажиров", – заявил Алексей Орлов.

Напомним, что первый трамвай в 8-ой район пустили по путям в середине октября. По словам замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова, обкатка должна продлиться два месяца. Он также отметил, что официальная сдача проекта состоится в декабре, однако полноценное движение трамваев для горожан стартует только в январе-феврале 2024 года.

На данный момент разрабатывается проектная документация, в рамках которой планируется продлить ветку от Академического до Широкой речки, захватив Вторчермет, Новокольцовский и ВИЗ по Татищева.