В Перми будут судить руководителя компании, похитившего больше 127 миллионов при ремонте федеральной дороги

В Перми заместитель гендиректора ДСК "Арсенал", обвиняемый в хищении более 127 млн руб. при ремонте федеральной автодороги, предстанет перед судом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, преступление было совершено в 2018-2019 годы. Руководя реконструкцией дороги в районе границы Прикамья и Кировской области - трассы Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь, он подменил строительный материал, предусмотренный техническим заданием, на более дешевую и менее качественную асфальтобетонную смесь.

В результате строительная бригада выполнила работы некачественным материалом. Кроме этого, предприниматель дал указание подчиненным подготовить недостоверную исполнительную документацию, в том числе паспорта-накладные о проведенных работах и финансовых затратах. На основании представленных документов были подписаны акты приемки выполненных работ и перечислены деньги на счет организации–подрядчика. В результате завышения стоимости проведенных работ региональному бюджету причинен многомиллионный ущерб.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Перми для рассмотрения по существу.

С целью возмещения материального вреда, причиненного преступлением, прокурором города заявлен иск о возмещении ущерба для обеспечения которого наложен арест на имущество обвиняемого в размере 171 млн рублей.