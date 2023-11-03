"Урал" едет в гости к бывшей команде Парфенова: итоги жеребьевки плей-офф Кубка России

Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России по футболу. Были определены четвертьфинальные пары Пути РПЛ и Пути регионов.

Своего соперника узнал и екатеринбургский "Урал". Это московский ФК "Родина", который до недавнего времени возглавлял экс-главный тренер уральцев Дмитрий Парфенов, уволенный из столичной команды в октябре. Также в тренерском штабе москвичей есть Александр Павленко, несколько лет назад выступавший за "Урал". Клуб из Екатеринбурга проведет эту встречу в гостях.

Напомним, накануне "Урал" в последнем туре группового этапа Пути РПЛ уступил на выезде "Ростову" со счетом 1:2. В итоге команда Виктора Гончаренко заняла третье место в своей группе, пропустив вперед ростовчан и московский "Локомотив". Эти две команды продолжат борьбу в Пути РПЛ. А уральские футболисты будут пытаться дойти до финала через Путь регионов.

Сегодня в Москве прошла жеребьевка плей-офф. В итоге были определены следующие пары:

Путь регионов

"Родина" – "Урал"

"Химки" – "Краснодар"

"Волгарь" – "Ахмат"

"СКА-Хабаровск" – "Сочи".

Путь РПЛ

"Оренбург" – "Спартак"

"Ростов" – ЦСКА

"Балтика" – "Локомотив"

"Динамо" – "Зенит".

Матчи Пути РПЛ состоятся с 28 по 30 ноября 2023 года и с 12 по 14 марта 2024 года. Что касается Пути регионов, команды из этой сетки сыграют только в марте.