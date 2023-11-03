"Урал" едет в гости к бывшей команде Парфенова: итоги жеребьевки плей-офф Кубка России

03 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Спорт Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

"Урал" едет в гости к бывшей команде Парфенова: итоги жеребьевки плей-офф Кубка России

Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России по футболу. Были определены четвертьфинальные пары Пути РПЛ и Пути регионов.

Своего соперника узнал и екатеринбургский "Урал". Это московский ФК "Родина", который до недавнего времени возглавлял экс-главный тренер уральцев Дмитрий Парфенов, уволенный из столичной команды в октябре. Также в тренерском штабе москвичей есть Александр Павленко, несколько лет назад выступавший за "Урал". Клуб из Екатеринбурга проведет эту встречу в гостях.

Напомним, накануне "Урал" в последнем туре группового этапа Пути РПЛ уступил на выезде "Ростову" со счетом 1:2. В итоге команда Виктора Гончаренко заняла третье место в своей группе, пропустив вперед ростовчан и московский "Локомотив". Эти две команды продолжат борьбу в Пути РПЛ. А уральские футболисты будут пытаться дойти до финала через Путь регионов.

Сегодня в Москве прошла жеребьевка плей-офф. В итоге были определены следующие пары:

Путь регионов

  • "Родина" – "Урал"
  • "Химки" – "Краснодар"
  • "Волгарь" – "Ахмат"
  • "СКА-Хабаровск" – "Сочи".

Путь РПЛ

  • "Оренбург" – "Спартак"
  • "Ростов" – ЦСКА
  • "Балтика" – "Локомотив"
  • "Динамо" – "Зенит".

Матчи Пути РПЛ состоятся с 28 по 30 ноября 2023 года и с 12 по 14 марта 2024 года. Что касается Пути регионов, команды из этой сетки сыграют только в марте.

Теги: Кубок России, Урал, жеребьевка, плей-офф


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}