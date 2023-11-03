В Конгрессе США проголосовали за проект о помощи Израилю без упоминания Украины

Палата представителей США по итогам голосования приняла республиканский план помощи Израилю без упоминания Украины.

Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196, пишет РИА Новости.

Законопроект предусматривает выделение Израилю помощи на сумму $14,3 млрд.

Ранее Белый дом заявил, что президент США Джо Байден наложит вето на проект о выделении помощи Израилю, если он будет согласован в Палате представителей Конгресса США в нынешнем виде, без упоминания Украины.