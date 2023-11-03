В Сургуте подвели итоги конкурса "Народный обед", приуроченного к празднованию Дня народного единства

03 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: &quot;Молодая Гвардия&quot; Сургута

В Сургуте подвели итоги конкурса "Народный обед", приуроченного к празднованию Дня народного единства

В Сургуте прошел кулинарный конкурс "Народный обед", приуроченный к празднованию Дня народного единства. Организатором выступили "Молодая гвардия" и "Единая Россия". Участникам конкурса – 17-19 лет.

По словам исполнительного секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Алены Соловьевой, участвовали пять команд, каждая из которых состоит из трех человек. Трое из них – обучающиеся Сургутского политехнического колледжа по направлению "Поварское дело". Победителями стали участники, которые к профессиональному приготовлению еды отношения не имеют. Всем участникам выдали продукты – говядину, индейку, овощи, спагетти. После инструктажа полтора часа участники готовили одно горячее блюдо и что-то по желанию – салат или закуски. Организаторы отмечают, что среди участников много представителей сильного пола, это – тренд современности.

Участники конкурса "Народный обед" в Сургуте(2023)|Фото: "Молодая Гвардия" Сургута

Участники конкурса "Народный обед" в Сургуте(2023)|Фото: "Молодая Гвардия" Сургута

Участники поделились - кто-то хотел попробовать свои силы, а кто-то любит готовить. Один из конкурсантов рассказал, что любит готовить мясные блюда и, увидев набор продуктов, решил приготовить чахохбили. При этом перед каждой дегустацией повар моет приборы, которыми пробует.

"Участие в конкурсе – интересный опыт, приятное общение с ребятами, каждый почерпнул что-то новое", - сказал один из конкурсантов.

Руководитель "Молодой гвардии" в Сургуте Павел Юрков уточнил, что в городе нечасто проходят подобные мероприятия, у молодежи есть запрос на них.

"Решили рискнуть и замахнуться на кулинарный конкурс. Мы контактируем с молодежью, понимаем, что ее интересует. Все – организаторы, участники, члены жюри остались довольны. Мы не ожидали такого высоко уровня кулинарных способностей ребят – все было приготовлено красиво, гармонично, с декором. Есть студенты четвертого-пятого курсов, которые уже где-либо работают", - сказал Павел Юрков.

Участники конкурса "Народный обед" в Сургуте(2023)|Фото: "Молодая Гвардия" Сургута

Блюда, приготовленные участниками "Народного обеда" в Сургуте(2023)|Фото: "Молодая Гвардия" Сургута

Теги: "Народный обед", Сургут, конкурс, день народного единства


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}