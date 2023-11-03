В Сургуте подвели итоги конкурса "Народный обед", приуроченного к празднованию Дня народного единства

В Сургуте прошел кулинарный конкурс "Народный обед", приуроченный к празднованию Дня народного единства. Организатором выступили "Молодая гвардия" и "Единая Россия". Участникам конкурса – 17-19 лет.

По словам исполнительного секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Алены Соловьевой, участвовали пять команд, каждая из которых состоит из трех человек. Трое из них – обучающиеся Сургутского политехнического колледжа по направлению "Поварское дело". Победителями стали участники, которые к профессиональному приготовлению еды отношения не имеют. Всем участникам выдали продукты – говядину, индейку, овощи, спагетти. После инструктажа полтора часа участники готовили одно горячее блюдо и что-то по желанию – салат или закуски. Организаторы отмечают, что среди участников много представителей сильного пола, это – тренд современности.

Участники поделились - кто-то хотел попробовать свои силы, а кто-то любит готовить. Один из конкурсантов рассказал, что любит готовить мясные блюда и, увидев набор продуктов, решил приготовить чахохбили. При этом перед каждой дегустацией повар моет приборы, которыми пробует.

"Участие в конкурсе – интересный опыт, приятное общение с ребятами, каждый почерпнул что-то новое", - сказал один из конкурсантов.

Руководитель "Молодой гвардии" в Сургуте Павел Юрков уточнил, что в городе нечасто проходят подобные мероприятия, у молодежи есть запрос на них.

"Решили рискнуть и замахнуться на кулинарный конкурс. Мы контактируем с молодежью, понимаем, что ее интересует. Все – организаторы, участники, члены жюри остались довольны. Мы не ожидали такого высоко уровня кулинарных способностей ребят – все было приготовлено красиво, гармонично, с декором. Есть студенты четвертого-пятого курсов, которые уже где-либо работают", - сказал Павел Юрков.