03 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге создали петицию против гигантских снежных гениталий

Нешуточная история развернулась вокруг шуточных действий студентов Екатеринбурга. После появления то тут, то там гигантских снежных гениталий, была создана петиция с требованием остановить возмущающий общественность флешмоб.

Автор петиции под ником "Справедливый человек" отметил, что студенческое "творчество" появилось в каждом районе города, что не сильно красит репутацию Екатеринбурга и без того подмоченную демонстрацией гигантских гениталий.

"Екатеринбург - город современный и творческий. Но почему люди позволяют себе позорить имя города и уродовать его своим псевдотворчеством? Студенческий флешмоб со строительством снежных гениталий вышел за пределы разумного. Это не красит наш город. Последнее время Екатеринбург и так прославился не лучшим образом - лев с золотыми причиндалами. Не дадим превратить город в ***", - говорится в тексте петиции.

Напомним, первую "скульптуру" заметили в конце октября напротив Оперного театра и корпуса УрФУ на Ленина. Потом снежные гиганты стали появляться перед другими вузами и их общежитиями: возле УрГУПС, политехнического колледжа, автомобильно-дорожного колледжа и общежитий УрФУ №11 и №9.

Студенческое творчество на Ленина убрали почти сразу не без помощи коммунальных служб.

Петиция была создана 2 ноября. На момент публикации она собрала 12 подписей.

Теги: Екатеринбург, флешмоб, снежные гениталии, студенты


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