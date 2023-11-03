03 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

Управлять снегоходом и квадроциклом в России можно будет с правами на автомобиль

Минэкономразвития России разрабатывает "дорожную карту" развития туризма в стране до 2025 года. "Карта" предусматривает множество самых разных регуляторных послаблений. Например, чтобы развивать приключенческий туризм предлагается разрешить управлять снегоходами и мотовездеходами (багги, квадроциклы и т.д.) водителям, у которых есть обычные права категорий А-D.  

Это правило будет работать в случае предоставления экскурсий, при этом движение по дорогам общего пользования будет запрещено, передает РБК.

Сейчас для поездок на природе на перечисленных транспортных средствах требуются права специальной категории, поэтому многие туристические услуги в этой сфере находятся в "серой зоне".  

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пожаловался президенту России Владимиру Путину, что сейчас для управления снегоходом россиянину нужно иметь права тракториста, а в других странах для таких поездок достаточно прав категории B.

Теги: снегоход, права, квадроцикл, багги, туризм


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