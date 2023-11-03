03 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Семью мигрантов выдворят из России после драки их сына в школе в Нижнем Новгороде

Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства после конфликта в школе с участием их сына. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

По решению суда иностранным гражданам также назначено наказание в виде штрафов. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями.

Уроженцы Азербайджана привлекли внимание правоохранительных органов после того, как их сын избил ребенка в школе в Нижнем Новгороде. По данным МВД, инцидент произошел в середине сентября. Видео с дракой появилось в местных пабликах.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором в городе Валдай дети мигрантов из Таджикистана принесли в школу национальный флаг. На вопрос одной из учениц, зачем они это сделали, подросток начал угрожать ей убийством. Полиция возбудила уголовное дело.

До этого Самаре мигранты толпой напали на русских подростков. После задержания агрессоров оказалось, что у многих из них – проблемы с документами. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал этот инцидент, отметив, что, по информации МВД, конфликт произошел на бытовой почве. После его заявления дети мигрантов записали видеообращение к губернатору с угрозами в нецензурной форме и выразили уверенность, что им ничего не будет.

Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что установлены дети мигрантов, обматерившие губернатора. Речь идет о двух родных братьях – уроженцах Таджикистана. Старший мальчик арестован, младший помещен в центр временного содержания и будет экстрадирован из России. Хинштейн отметил, что "системная проблема от этого не решена".

Теги: мигранты, драка, школа, нижний новгород


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