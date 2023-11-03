На Ямале штормовое предупреждение: вертолетные рейсы задержаны

С 3 по 5 ноября на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует штормовое предупреждение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного дептранса.

"Возможны ограничения в работе вертолетов. Настоятельно просим учитывать информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным онлайн табло аэропорта Салехарда, задержаны вылеты вертолетов Ми-8 в Лабытнанги на 08.00, Яр-Сале - на 09.00, Мыс Каменный - на 09.20, Яр-Сале - на 09.50.