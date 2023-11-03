03 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможня не пустила в Свердловскую область 1,5 тонны клубники из Казахстана

Незаконный ввоз крупной партии клубники предотвратила мобильная группа Тюменской таможни совместно с представителями Россельхознадзора.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, товар везли автомобильным транспортом из Казахстана в Свердловскую область для реализации.

незаконный ввоз крупной партии клубники в Свердловскую область(2023)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможенники вскрыли грузовой отсек фуры и обнаружили внутри клубнику в пластиковых контейнерах по 250 граммов общим весом 1,5 тонны. Однако при проверке документов выяснилось, что в фитосанитарном сертификате нет сведений об отправителе товара, что является нарушением правил перемещения подкарантинной продукции.

Сотрудники Россельхознадзора возбудили административное дело. А транспортное средство со всей продукцией вернули обратно в Казахстан.

Теги: клубника, партия, таможня


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