"Похоронщики карьеры". В полицию Екатеринбурга нагрянула московская проверка

Полицию МВД проверяют сотрудники ведомства, приехавшие из Москвы. Причиной проверки в городской полиции называют недавнюю смерть участкового, подозреваемого в убийстве пенсионеров и краже у них 7 млн рублей.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой сразу на несколько источников, знакомых с ситуацией, столичные проверяющие приехали в уральскую столицу 2 ноября. Их собеседники называют "похоронщиками карьеры", предполагая скорые увольнения. Под "чистку" могут попасть непосредственные руководители погибшего. Вероятно, будут и другие дисциплинарные взыскания для высокопоставленных силовиков, например, о неполном служебном соответствии.

Напомним, речь идет о 35-летнем участковом - майоре Рудольфе Габтрахманове, тело которого с тремя пулевыми ранениями нашли в подъезде его тещи. Правоохранителя подозревают в убийстве 85-летних Петра и Валентины Ильвуткиных на ЖБИ: якобы он нередко появлялся в доме пожилой пары и знал, что у них хранится большая сумма денег.

По данным Telegram-канала Ural Mash, участковый якобы был игроманом и имел огромные долги, превышающие несколько млн рублей. На украденные деньги он якобы хотел отыграться в подпольном казино, но выиграть не смог. Через несколько часов в доме в переулке Базовом, 50 соседи услышали выстрелы. В СКР по Свердловской области заявили, что по факту смерти участкового возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства".