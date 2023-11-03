В Екатеринбурге автомобиль вспыхнул после ДТП: пострадали водитель и пассажир

В Екатеринбурге минувшей ночью загорелся автомобиль. В результате пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось в первом часу ночи в районе дома 4/А по улице Бакинских комиссаров. По предварительным данным, водитель "Лада Приора" не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. Сразу после ДТП автомобиль вспыхнул и в итоге выгорел полностью.

Находившиеся внутри водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы в больницы Екатеринбурга.

Как добавили в ГИБДД, в момент аварии молодые люди были пристегнуты ремнями безопасности. Состояние водителя установят по результатам химико-токсикологического исследования.