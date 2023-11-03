В России могут продлить работы аналогового ТВ на 2024 год

Члены Госкомиссии по радиочастотам рассмотрят вопрос о продлении в 2024 году разрешения на использование частот для аналогового ТВ.

Срок, на который будет продлено разрешение, пока является предметом межведомственного обсуждения. Участники рынка предлагают увеличить его до 2025 года. Речь идет, прежде всего, о региональных телеканалах. Первый и второй мультиплексы для жителей всех регионов страны доступны в цифровом формате.

Вместе с 20 федеральными ТВ-каналами в России действует свыше 30 значимых региональных каналов и около 130 городских и районных. Им места в цифровом эфире не нашлось.

В условиях дефицита частот и растущего потребления трафика телеком-операторы заинтересованы в получении дополнительного частотного ресурса, в том числе для развертывания сетей LTE и сетей следующих поколений, сообщают "Известия".