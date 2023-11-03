03 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

На "Госуслугах" может появиться сервис для борьбы со спам-звонками

В Совете Федерации России предложили создать на портале "Госуслуг" сервис, позволяющий вписать номер, с которого поступил спам-звонок, а также его дату и время.

С соответствующей инициативой в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева обратился замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. Он предполагает, что Роскомнадзор будет устанавливать принадлежность номеров тем или иным компаниям, после чего данные передадут в Федеральную антимонопольную службу, где будут определять, есть ли со стороны звонившего признаки нарушения рекламного законодательства.

Однако у Роскомнадзора нет информации о принадлежности абонентских номеров конкретным юридическим лицам. Такими сведениями обладают операторы связи.

Как указывает сенатор, спам-звонки вызывают беспокойство у россиян и их число будет расти. За шесть месяцев текущего года абоненты получили как минимум 3,8 млрд спам-звонков – рост составил +215% к аналогичному периоду 2022 года.

Чаще всего такие звонки поступают жителям Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростов-на-Дону, Казани и Самары, сообщают "Известия".

Необходимо ужесточить ответственность рекламодателей за недобросовестную рекламу, распространяемую по сетям электросвязи, в том числе спам-звонки. Такой законопроект внесла в Госдуму Брянская областная дума.

Теги: спам, Совфед, Госуслуги


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