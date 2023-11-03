03 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

РСПП предлагает повысить для самозанятых потолок дохода

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает повысить для самозанятых порог предельного уровня годового дохода.

Как считают в РСПП, показатель в 2,4 млн руб. в год необходимо увеличить из-за накопленной инфляции и роста спроса на услуги таких специалистов со стороны потребителей и бизнеса. Сервисы, которые предоставляют услуги самозанятых, поддерживают эту инициативу.

При этом эксперты говорят, что существуют риски из-за недостатка данных о доходах этой категории работников.

По данным РАНХиГС, сегодня большинство самозанятых занимаются торговлей и ремонтом (60%), продажей продукции собственного производства (12%) и предоставляют образовательные услуги (10%), сообщает "Коммерсант".

Тем временем, компании в России начали охотнее нанимать самозанятых в текущем году. Спрос на них вырос на 26%.

Теги: самозанятые, работа


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Ранее 28.09.2023 04:00 Мск Исследование: спрос компаний на самозанятых подскочил на 26%
Ранее 19.09.2023 02:33 Мск ФНС: за восемь месяцев самозанятые заработали 829 млрд рублей
Ранее 31.07.2023 03:04 Мск В России зарегистрировалось около 100 тысяч самозанятых до 18 лет

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