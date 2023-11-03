РСПП предлагает повысить для самозанятых потолок дохода

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает повысить для самозанятых порог предельного уровня годового дохода.

Как считают в РСПП, показатель в 2,4 млн руб. в год необходимо увеличить из-за накопленной инфляции и роста спроса на услуги таких специалистов со стороны потребителей и бизнеса. Сервисы, которые предоставляют услуги самозанятых, поддерживают эту инициативу.

При этом эксперты говорят, что существуют риски из-за недостатка данных о доходах этой категории работников.

По данным РАНХиГС, сегодня большинство самозанятых занимаются торговлей и ремонтом (60%), продажей продукции собственного производства (12%) и предоставляют образовательные услуги (10%), сообщает "Коммерсант".

Тем временем, компании в России начали охотнее нанимать самозанятых в текущем году. Спрос на них вырос на 26%.