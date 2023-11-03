03 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России растет дефицит кадров из-за эффекта демографической ямы 1990-х годов

В России еще пять лет назад кадровики предприятий едва успевали проводить собеседования с толпами кандидатов, стоявших в очереди на трудоустройство, однако в настоящее время очередей нет и в помине.

Более того, в поисках кандидатов рекрутерам приходится бегать по всей стране, предлагать соискателям высокую зарплату, а потом, заполучив их в штат компании, всеми силами удерживать, сообщили участники дискуссии об актуальных HR-компетенциях на конференции "Рекрутмент в эпоху трансформации", которую провели совместно рекрутинговая компания Superjob и Ассоциация консультантов по подбору персонала.

Дефицит кадров ощущается уже несколько последних лет. Ситуация будет только усугубляться, поскольку в России все больше сказывается эффект демографической ямы 1990-х годов. Кроме того, коронавирус унес жизни людей трудоспособного возраста, а часть профессионалов уехала за границу из-за спецоперации и мобилизации.

Это привело к тому, что сегодня многие работодатели переманивают работников друг у друга, постоянно повышая зарплату. Однако при нынешней производительности труда далеко не все могут позволить себе наращивать фонд оплаты труда, сообщают "Ведомости".

Ранее глава Минстроя рассказал, как избавиться от дефицита кадров в отрасли.

Теги: дефицит кадров, работа


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Ранее 04.10.2023 13:18 Мск Глава Минстроя расссказал, как избавиться от дефицта кадров в отрасли

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