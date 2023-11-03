В России из-за нехватки анчоуса может измениться вкус салата "Цезарь"

Предприятия общественного питания в России столкнулись с дефицитом консервированного анчоуса.

Как заявили рестораторы и представители крупной торговой сети, эта рыба используется как закуска, ее также применяют в качестве одного из ингредиентов соуса для популярного салата "Цезарь". Как сообщил бренд-шеф "Якитории" Станислав Бахаровский, для "Цезаря" эту рыбу закупали в основном в Италии, однако с августа 2023 года в РФ действует временный запрет на импорт рыбной продукции из недружественных стран.

В настоящее время у поставщиков раскупают остатки продукции, они практически исчерпаны. Рестораторы подыскивают замену анчоусу из Италии, который шел на соус для популярного блюда. При этом из-за нехватки анчоуса может измениться вкус салата "Цезарь", сообщают "Ведомости".