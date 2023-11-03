НАПКА: стоимость просроченных долгов россиян перед МФО достигла максимума за год

Цены на покупку коллекторами просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями в III квартале достигли максимума с начала 2023 года.

Как сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объем продажи долгов восстановился после кризисного 2022 года. Если в I квартале текущего года средняя цена цессии, переуступки прав требования третьему лицу, составляла 13,6% от общей суммы долга, то во втором выросла до 15,1%, а в третьем достигла 18,3%.

Весь размер совершенных сделок на рынке цессии по итогам девяти месяцев достиг 47,2 млрд руб., что на 5 млрд руб. больше аналогичного периода прошлого года.

Это происходит из-за выхода на рынок новых покупателей и предложения к продаже молодой просрочки. При этом коллекторские агентства научились работать с клиентами микрофинансовых организаций и зачастую выстраивают напрямую взаимовыгодные отношения по приобретению портфелей, сообщают "Ведомости".

Напомним, количество неплательщиков по кредитам в России превысило 21 миллион.