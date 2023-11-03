03 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Reuters/Andreas Gebert

Lamoda арендует российские магазины Adidas

Онлайн-магазин Lamoda арендует помещения в России, которые ранее занимала немецкая компания Adidas.

Платформа уведомила об этом Министерство промышленности и торговли РФ. Первые магазины Lamoda Sport на их месте откроют до конца текущего года. Как сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, речь не идет о продаже или передаче собственности, а потому одобрение государства на это не требуется.

Всего в течение трех лет появится 300 магазинов под вывеской Lamoda. При этом товары Adidas будут продаваться в новых магазинах - как и многие другие, так как Lamoda позиционируют себя как мультибрендовый магазин, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что на российскую сеть магазинов Adidas нашлись покупатели. И если переговоры закончатся успехом, уже в этом году сеть может возобновить работу в том или ином формате – в зависимости от того, кому все же будет продан актив.

Теги: Lamoda, Adidas, одежда


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Ранее 02.05.2023 08:09 Мск Adidas планирует продать российский бизнес иностранному инвестору

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