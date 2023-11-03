ФАДН: власти Дагестана были предупреждены о провокациях, однако не отреагировали на это

Ситуационный центр Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) заранее предупредил власти Дагестана о возможных провокациях, но они не отреагировали должным образом.

Как сообщил начальник отдела по взаимодействию с религиозными объединениями управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия ФАДН Борис Корниенко, когда "Хамас" совершил свою атаку на Израиль, ФАДН в течение нескольких дней написало письмо во все регионы. В нем говорилось, что эта ситуация может быть использована для разжигания межнациональных и межконфессиональных противоречий.

"Конкретно в Дагестане: [ситуационный] центр заранее выявил активность и направил сообщение [в регион] ", – заявил Корниенко. По его словам, "Дагестан – один из тех субъектов, который на большинство сообщений ситуационного центра не реагирует".

"Ситуация в Дагестане – это яркий пример, как западные оппоненты пытаются расшатать общественно-политическую стабильность в нашей стране, снизить уровень доверия населения к спецоперации", – отметил начальник отдела, сообщают "Ведомости".

Ранее главы Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о том, какое наказание грозит участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, необходимо "объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей". При этом те, кто "просто стоял с флагом Палестины", наказаны не будут, добавил Меликов, комментируя просьбу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова простить участников беспорядков.