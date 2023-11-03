03 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк повысил проценты по базовым ипотечным программам.

Теперь минимальная ставка по жилищным программам будет составлять 15,6% годовых. Речь идет о кредите на готовое и строящееся жилье.

Ставки скорректированы на 1,4 п. п. на такой шаг банк пошел из-за увеличения ключевой ставки Центробанка России до 15%.

Что касается ипотек по государственным программам, то процент остался неизменным, сообщает ТАСС.

Ранее банк ВТБ повысил ставки по ипотечным программам. Госпрограммам это не коснется.

Теги: Сбербанк, ипотека, жилье


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