Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк повысил проценты по базовым ипотечным программам.

Теперь минимальная ставка по жилищным программам будет составлять 15,6% годовых. Речь идет о кредите на готовое и строящееся жилье.

Ставки скорректированы на 1,4 п. п. на такой шаг банк пошел из-за увеличения ключевой ставки Центробанка России до 15%.

Что касается ипотек по государственным программам, то процент остался неизменным, сообщает ТАСС.

Ранее банк ВТБ повысил ставки по ипотечным программам. Госпрограммам это не коснется.