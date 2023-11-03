Количество неплательщиков по кредитам в России превысило 21 миллион

В России неплательщиков по кредитам насчитывается 21 миллион граждан, следует из данных ФССП.

По сравнению с 2022 годом, показатель вырос почти на четверть. К концу сентября сумма долгов, которые подлежат взысканию, составила 2,9 трлн руб., что на 200 млрд больше, чем годом ранее.

Среди лидеров по количеству должников - Башкирия, Краснодарский и Красноярский края, Московская и Свердловская области. По словам экспертов, многие россияне берут новые кредиты для погашения старых займов. Однако в настоящее время после повышения ключевой ставки Банка России этот инструмент ограничен, сообщают "Известия".

Напомним, с октября 2015 года по сентябрь 2023 года суды в России признали финансово несостоятельными 1,003 млн граждан.