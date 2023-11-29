29 Ноября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Стали известны первые итоги использования во Владимирской области мобильного программно-аппаратного комплекса автофиксации административных правонарушений

29 ноября в ходе пресс-конференции начальника инспекции административно-технического надзора Владимирской области Виктора Шурыгина стало известно, что в 2023 году инспекцией рассмотрено уже 4225 тематических обращений и сообщений граждан (за весь 2022-й – около 2,5 тыс.). 

Статистика говорит о значительных изменениях основных показателей к уровню прошлого года и о ключевых тенденциях. Так, наказания за нарушения в сфере чистоты и порядка, за 9 месяцев было оформлено 2,1 тыс. дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 4,1 млн рублей. Это значительно меньше, чем в 2021 году, и связано с мораторием на надзорно-контрольную деятельность (248 ФЗ).

«Административная практика резко пошла вниз, кардинально изменился формат работы инспекции. Раньше проверки проводились в плановом режиме. Теперь фактически – только по обращениям граждан. Кроме того, мы проводим мониторинги по важным направлениям, определённым главой региона: содержания контейнерных площадок в рамках месячника по благоустройству; ликвидации брошенных зданий, замороженных строек и организации ограниченного доступа; состояния тепловых сетей при подготовке к новому отопительному сезону. Следили за покосом травы в пожароопасный период, за приведением в нормативное состояние придорожных полос и объектов дорожного сервиса на автодороге М-7 «Волга» во Владимирской области. Выявляем стихийные свалки, боремся с ними. При этом основная задача – не наказать, оштрафовать, а решить проблему, навести порядок, чтобы было чисто. По всем правонарушениям репрессивный механизм подключаем, когда иные меры не помогли», – подчеркнул Виктор Шурыгин.

виктор шурыгин(2023)|Фото: avo.ru

Глава инспекции сообщил, что около 40 процентов обращений граждан в структуру касаются парковки транспорта на газонах. 21 процент – несанкционированных свалок, навалов мусора на контейнерных площадках и ненадлежащей организации вывоза ТКО и крупногабаритных отходов.

Большим подспорьем в работе инспекции станет мобильный программно-аппаратный комплекс автофиксации административных правонарушений. Он помогает свести на нет бюрократические процедуры. 

(2023)|Фото: avo.ru

«Комплекс даёт на выходе фотографию с констатацией факта нарушения, с отметками о дате и времени, с аннотацией. Её можно использовать для привлечения должностных, юридических лиц к административной ответственности без стадии составления протокола. Алгоритм примерно такой же, как с нарушениями правил дорожного движения, и так же можно будет обжаловать действия инспекции», – уточнил Виктор Шурыгин.

Напомним, «умный комплекс» тестировался в регионе летом. А сейчас аппарат уже на вооружении инспекции, с декабря он будет эксплуатироваться в полную силу. Оборудование установлено на один из автомобилей ведомства. В Москве такие комплексы используются очень активно. В регионе пока есть особенности. В частности, не вся местность оцифрована. Так, необходимо наложение координат на те же газоны (предмет самых частых обращений граждан).

камера слежения в автомобиле(2023)|Фото: avo.ru

«Если комплекс покажет хороший результат, будем говорить о приобретении дополнительных. Главное, чтобы в области было чисто. Стоимость аппаратуры – около 1 млн рублей, ещё 1 млн 150 тысяч рублей необходимо на его годовое обслуживание. В масштабах задач – это вполне приемлемые суммы», – добавил Виктор Шурыгин. 

Теги: соблюдение правил в сфере благоустройства, административнеы дела,


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