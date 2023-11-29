Игорь Бабушкин сообщил, что господдержка молодых предпринимателей Астраханской области продолжится и в 2024 году

Несколько дней назад губернатор провел встречу с молодыми астраханскими предпринимателями. Сегодня в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин рассказал о реализации проектов благодаря господдержке.

"Яркий пример – Владимир Бачурин. Он открыл студию машинной вышивки и уже принимает заказы на изготовление шевронов для военных и школьников, наносит логотипы на спецодежду и спортивную форму" - рассказал губернатор Астраханской области.

Закупить дорогостоящее оборудование начинающий предприниматель смог благодаря гранту от нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Поддержим астраханца, сформируем пул заказов для реготделения партии "Единая Россия" и подразделений, которые работают в зоне СВО", - предложил землякам Игорь Бабушкин.

Губернатор отметил, что в этом году выделено вдвое больше средств на гранты для развития бизнеса – 50 млн рублей. Увеличилось и количество грантополучателей.

"Работу эту продолжим. Региональное правительство уже заложило деньги на поддержку на 2024 год", - сообщил Игорь Бабушкин.