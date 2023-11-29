29 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга утвердили проект планировки территории в районе Южного автовокзала

В Екатеринбурге утвержден проект планировки территории в районе Южного автовокзала. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, речь идет об участке в границах улиц Щорса – 8 Марта – Островского – Московской. Там планируется строительство сразу шести социальных учреждений.

Согласно документации, реализация проекта поделена на семь этапов. На площади около 98 гектаров параллельно с развитием жилого фонда будут возведены:

  • три встроенно-пристроенных детских сада, рассчитанных в общей сложности на 600 мест;
  • два отдельно стоящих детских сада на 400 воспитанников;
  • здание школы на 2 тысячи учеников.

Напомним, весной мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что пустырь возле автовокзала не застроят жильем.

Теги: мэрия, автовокзал, строительство, Екатеринбург


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