В мэрии Екатеринбурга утвердили проект планировки территории в районе Южного автовокзала

В Екатеринбурге утвержден проект планировки территории в районе Южного автовокзала. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, речь идет об участке в границах улиц Щорса – 8 Марта – Островского – Московской. Там планируется строительство сразу шести социальных учреждений.

Согласно документации, реализация проекта поделена на семь этапов. На площади около 98 гектаров параллельно с развитием жилого фонда будут возведены:

три встроенно-пристроенных детских сада, рассчитанных в общей сложности на 600 мест;

два отдельно стоящих детских сада на 400 воспитанников;

здание школы на 2 тысячи учеников.

Напомним, весной мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что пустырь возле автовокзала не застроят жильем.