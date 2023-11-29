Глава ГИБДД: Водителей без зимней резины штрафовать не будут

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что автоинспекторы с 1 декабря не будут штрафовать водителей за отсутствие зимней резины. Его комментарий опубликован в Telegram-канале представителя МВД Ирины Волк.

Глава ГИБДД заверил, что в случае отсутствия шин "по сезону" никого "наказывать" не будут, транспортное средство "не задерживается, не эвакуируется". "Но соответствующие условия для того, чтобы двигаться дальше, водитель должен сам выбрать",— подчеркнул он.

При этом с 1 сентября в России вступило в силу постановление правительства, позволяющее инспекторам с декабря по февраль штрафовать граждан за отсутствие шипованных покрышек, а с июня по август — за езду на таких шинах. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.