В Екатеринбурге нашли способ, как избавиться от надписей в лифтах

В Екатеринбурге придумали способ, как можно избавиться от надписей в лифтах. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Застройщик провел в столице Урала эксперимент и протестировал четыре вида необычных защитных покрытий для лифтов: композитные панели, баннерную ткань, тканевые модули и пленку с ламинацией. Эти варианты были установлены в разных жилых комплексах для оценки удобства их эксплуатации. Неожиданным результатом эксперимента стало то, что вместе со стружечными плитами исчезли объявления строителей, а степень умышленного вандализма значительно снизилась, устремившись к нулю.

"Мы получили положительный отклик от жителей, и теперь красивая и функциональная обшивка стала стандартом временной защиты лифтов. Мы сравнили устойчивость всех четырех покрытий к ударам и царапинам, их стоимость и скорость поставки, возможности для дизайна и брендирования, удобство уборки, ремонта и демонтажа. На основе этих данных мы подбираем оптимальный вариант временной обшивки в зависимости от типа лифта – сервисного или пассажирского, а также степени нагрузки на него", - рассказала замдиректора по девелопменту компании "Атомстройкомплекс" Надежда Абакумова.

Сейчас новые форматы защитного покрытия установлены в нескольких жилых комплексах девелопера: "Art. Город-парк", "Гаринский", "Нескучный сад" и "Свобода Residence". "Атомстройкомплекс" продолжит использовать современные эстетичные решения для защиты лифтов в первые годы эксплуатации, тем самым меняя подход к использованию общественных пространств в новостройках.