Песков прокомментировал заявления о "причастности" РФ к отравлению жены Буданова

Украина обвиняет Россию буквально во всем, поэтому обвинения в отравлении жены главы украинской разведки Кирилла Буданова можно назвать привычными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это привычное обвинение", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что Марианну Буданову госпитализировали в результате отравления тяжелыми металлами. До этого состояние ее здоровья длительное время ухудшалось. Отмечалось, что вещества, которые обнаружили в организме Будановой, не используются в быту и военном деле. Позже стало известно, что у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление.