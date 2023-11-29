Работу жилинспекции Астраханской области региональный кабинет министров оценил "не больше, чем на тройку"

Председатель правительства Астраханской области Олег Князев в своем телеграмм-канале отметил, что региональный кабмин фиксирует достаточно большое количество неудовлетворённых вопросов от жителей о состоянии жилого фонда.

"Много жалоб поступает по «Прямой связи с Правительством Астраханской области», в приемную Губернатора, а также на моё имя. Эти обращения мы фиксируем в соцсетях через Центр управления регионом. Ну и, конечно же, недавняя чрезвычайная ситуация с обрушением дома показала, что ситуация требует немедленного вмешательства", - подчеркивает Олег Князев.

Астраханская жилищная инспекция сегодня находится не на самом высоком профессиональном уровне, считает глава регионального кабмина. Работа Жилинспекции забюрократизирована. Служба не слышит людей и не отвечает на их вопросы о содержании домов, деятельности ТСЖ и УК, несанкционированных свалках, затопленных подвалах, опасных деревьях и неопрятных дворах. А когда нет обратной связи, когда нет правильной реакции, люди перестают жаловаться, возникает апатия и недоверие - констатировал председатель правительства региона.

"Поэтому сегодня по моей инициативе прошло совещание об итогах работы Жилинспекции. Руководитель службы Владимир Лунев представил отчет о работе службы за три квартала текущего года. Цифры далеко не позитивные. Согласно данным службы, количество жалоб от жителей падает: в 2023 году, с января по сентябрь, в службу поступило 6,5 тыс. жалоб жителей на действия или бездействие управляющих организаций. В 2022 году за тот же период жалоб было более 8 тысяч", - констатировал Олег Князев.

Идет снижение и других показателей. Например, в этом году служба направила в правоохранительные органы в 7 раз меньше материалов, нежели год назад: 31 сообщение против 229 в 2022 году. Число проверок, организованных службой, сократилось до 148, тогда как за тот же период прошлого года их было 171.

Это явный признак, что жители не видят отдачи. Люди приходят к выводу, что жаловаться бессмысленно. Такой вывод подтверждают и данные системы «Инцидент-менеджмент», которая осуществляет мониторинг социальных сетей. С января по сентябрь система зафиксировала 987 сообщений и жалоб астраханцев на затопление подвалов (746 сообщений), на ненадлежащее содержание домов (96 жалоб), на действия УК (92 жалобы). Все эти сообщения были направлены в Жилнадзор. Однако реакция службы на них была однотипной: «Пишите официальные обращения через другие сервисы»…

"По результатам совещания я оценил работу Жилинспекции, не больше, чем на тройку. Решение принято следующее: в феврале мы соберём еще одно аналогичное совещания – уже по итогам всего 2023 года, и оценим, как службе удается исправить свои недоработки. На это у инспекции есть месяц. Если сдвигов не будет, придётся принимать оргвыводы", - резюмировал председатель регионального правительства.