29 Ноября 2023
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Фото: Reuters / Yves Herman

В ЕС доля одиноко проживающих людей почти достигла 40%

Как и в России, в Европе доля одиноко проживающих людей быстро растет. В 2022 году доля домохозяйств, имеющих имеющих в своем составе только одного взрослого, выросла до 39,3%. По сравнению с 2009 годом рост почти на треть.

Количество домохозяйств с одним взрослым уже практически сравнялось с числом домохозяйств, имеющих в своем составе пару взрослых. Среди всего взрослого населения доля одиноко проживающих возросла до 20%, то есть каждый пятый взрослый европеец живет одиноко. А доля проживающих в паре без детей выросла до 27%. При этом доля домохозяйств с детьми снизилась с 28% в 2009 году до 24% в 2022 году, пишет "Демоскоп Weekly".

Данные иллюстрируют старение населения Европы и его атомизацию.

Ранее сообщалось, что аналогичный процесс идет и в России, где уже более 40% домохозяйств в России состоят из одного человека, а их доля выросла вдвое за последние 20 лет.

Теги: ЕС, население, одиночество


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