Очередное современное почтовое отделение открыли во Владимирской области в рамках программы модернизации

28 ноября в деревне Бараки Судогодского района Владимирской области открылось отделение Почты России, модернизированное по современным стандартам. Новый корпус на месте старого аварийного здания с печным отоплением возвели по быстровозводимой технологии за полгода. Результаты этой работы оценили министр цифрового развития Владимирской области Александр Белоусов, директор регионального Управления федеральной почтовой связи АО Почта России Евгений Манов, глава администрации Судогодского района Валерий Сафонов.

Евгений Манов отметил, что модернизация почтовых отделений в регионе проходит благодаря президентской программе, рассчитанной на 2022-2025 годы. Она реализуется АО Почта России в сельских населённых пунктах за счёт федерального бюджета.

Всего во Владимирской области в 2023 году модернизировано 6 отделений, 4 из которых уже открыты. В ближайшие дни свои двери для жителей Гороховецкого района распахнут ещё два обновлённых офиса – в посёлках Чулково и Пролетарский.

Содействие в реализации проекта оказывают региональные и муниципальные власти, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

«Сегодня радостное событие для жителей населённого пункта. Отделение почты на селе выполняет важные социальные функции: от классических услуг по отправке корреспонденции и посылок до ряда других востребованных услуг. Для нас основополагающий момент – обеспечить комфорт и удобство жителей. Ведь, к примеру, пожилые люди или мамы с детьми не всегда могут выехать в город. И здесь отделение почты – в помощь», – отметил Валерий Сафонов.

«С развитием интернета почта не стала менее важна, здесь открываются всё новые возможности: люди через всемирную сеть заказывают товары и получают их в почтовом отделении. Это удобно и быстро. Год назад появился запрос от жителей Бараков на обустройство нового офиса почты, и вот сегодня благодаря пристальному вниманию руководства региона и лично Губернатора Александра Авдеева мы видим такое замечательное воплощение этого пожелания», – подчеркнул Александр Белоусов.