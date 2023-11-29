В Госдуму внесли законопроект о "немедицинских услугах"

Тамбовская областная Дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ввести понятие "немедицинская услуга".

Законодатели отмечают, что в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан" есть два термина: "медицинская помощь" и "медицинская услуга", - которые являются по своей правовой природе идентичными. Но означают они разное. Если первое понятие означает именно помощь, то второе делает пациента потребителем товаров и услуг, отсылая к закону "О защите прав потребителе".

Предлагается "медицинской" сделать только саму помощь, которая направлена на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и медицинскую реабилитацию пациента, а "немедицинская услуга" будет обозначать сопутствующие услуги, оказываемые для комфортного пребывания пациента в медицинской организации.