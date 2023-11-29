29 Ноября 2023
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Фото: nakanune.ru

Депутат Буцкая требует от маркетплейсов убрать фото полуобнаженных детей

Маркетплейсы не должны размещать в своих интернет-магазинах фотографии полуобнаженных или вовсе обнаженных детей, демонстрирующих разные детские товары: нижнее белье, подгузники и т.п. Так считает первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить маркетплейсы на предмет соблюдения законодательства о персональных данных и противодействия извращенным половым отношениям.

Как рассказала депутат "Парламентской газете", к ней обратилась молодая мама. Она считает, что фотографии детей в одних трусах - это соблазн для педофилов. Никакой необходимости размещать такие фотографии детей нет, так как покупателям достаточно фотографий самих изделий и их характеристик.

Коллега Буцкой по комитету депутат Виталий Милонов отмечает, что важно "не перегнуть палку" в этом вопросе. А член Ассоциации юристов Мария Спиридонова - что фотографии с полуобнаженными детьми не подпадают под алгоритмы, которые используют торговые площадки для выявления нежелательных материалов. Правда, одно жесткое требование есть - размещение самих фотографии возможно только с согласия родителей.

Теги: дети, фото, маркетплейс


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