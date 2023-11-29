В Свердловской области компания не выполнила контракт по поставке протезов на 13 млн рублей

Свердловское УФАС России включило ООО "Стан" в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стало невыполнение контракта на поставку протезов для инвалидов.

Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, в декабре 2022 года между Свердловским фондом социального страхования и ООО "Стан" был заключен контракт на изготовление протезов для обеспечения инвалидов в 2023 году. По данным УФАС, сумма контракта составила 13 млн рублей, однако с выполнением своих обязательств исполнитель не справился.

"В установленные контрактом сроки ООО "Стан" к выполнению работ не приступало, что привело к расторжению контракта в одностороннем порядке. В результате недобросовестного поведения ООО "Стан" принято решение о включении компании в РНП вместе с ее учредителем и директором", - отметили в ведомстве.

Как пояснили в УФАС, теперь эта компания в течение двух лет не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.