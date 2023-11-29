ВЦИОМ: 58% молодежи не доверяют вкладам для сбережений

58% российской городской молодежи не доверяют депозитам в банках как инструменту сбережений.

Молодые люди сомневаются, что на крупную покупку можно накопить за счет небольших сумм, сообщил исследовательский менеджер департамента социальных исследований ВЦИОМа Дмитрий Марков. Среди молодых регулярно откладывают деньги 40,5%, тогда как среди представителей старшего поколения - 62%, несмотря на то что 46,5% пожилых людей указывают на нехватку средств на жизнь.

Также молодые люди ставят под сомнение стратегию "регулярной копейки" — утверждение, что можно накопить на крупную покупку, планомерно откладывая небольшие суммы. Это стратегии придерживаются 13%, а 38% скорее придерживаются. 19% опрошенных считают, что стратегия не работает и накопить на квартиру можно, только откладывая крупные суммы, еще 30% выбрали ответ, что скорее согласны с этим.

Как отметил Марков, вера в стратегию "регулярной копейки" коррелирует с возрастом. Чем старше опрошенные, тем больше они в этой стратегии разочаровываются. Возраст влияет и на отношение к банковским депозитам. Молодые люди менее скептично относятся к банкам, более старшие — более скептично, сообщает РБК.