Суд вернул заявление о банкротстве "СПБ Биржи"

Арбитражный суд Москвы вернул заявление о признании банкротом "СПБ Биржи".

Указывается, что оно возвращено заявителю – самой торговой площадке. Возвращение заявления суд мотивировал тем, что заявитель нарушил досудебный порядок, установленный законом о банкротстве, не опубликовав соответствующего уведомления на Федресурсе, а также не приложив к своем заявлению доказательств, необходимых для проверки его обоснованности.

24 ноября в картотеке Арбитражного суда Москвы появилось сообщение о том, что "СПБ биржа" якобы подала заявление о признании себя банкротом. Новость об этом была опубликована СМИ утром 27 ноября, после чего акции биржи рухнули на 35%. К вечеру того же дня стоимость ценных бумаг скорректировалась. Представители "СПБ биржи" заявили, что площадка не подавала в суд таких документов, сообщают "Ведомости".