29 Ноября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Большой форум НКО Владимирской области прошел в региональной столице

28 ноября состоялся Гражданский форум Владимирской области «Действующие лица», сообщает пресс-служба Правительства региона. В нём приняли участие и.о. Губернатора Дмитрий Лызлов, заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов, министр внутренней политики Татьяна Адулова, представители исполнительных органов власти, муниципалитетов, педагогического сообщества, члены Общественной палаты и общественных объединений региона, лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций. В числе спикеров были федеральные эксперты, среди них – директор научно-образовательного центра «Общественно-государственное взаимодействие, некоммерческий сектор и социальное предпринимательство» Оксана Коротеева, а также специалисты в сфере НКО из других регионов.

«Губернатор Александр Авдеев поставил приоритетную задачу расширения государственной поддержки НКО. За 2 последних года поддержка некоммерческого сектора систематизирована, сделана более доступной и прозрачной. Полностью переработана нормативная правовая база, скорректированы параметры региональной государственной программы», – отметил Дмитрий Лызлов.

Кроме того, НКО Владимирской области в этом году на реализацию своих проектов на конкурсной основе привлекли более 167 млн рублей от Фонда Президентских грантов, Фонда культурных инициатив, Фонда «История Отечества», Российского фонда культуры, Благотворительного фонда Владимира Потанина, Федерального агентства по делам национальностей.

«Для нас важен принцип диалога, конструктивного взаимодействия с некоммерческим сектором. При этом консолидироваться нужно на базовых принципах гражданской активности, неравнодушия, помощи социально незащищённым группам населения. Благодарю всех, кто продолжает генерировать социально-ориентированные идеи и проекты, сопровождает и поддерживает их, и главное – успешно реализует на благо жителей региона. НКО оперативно, продуктивно и адресно помогают семьям с детьми, молодым мамам, инвалидам. Особое направление проектов – поддержка участников СВО, членов их семей, патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти», – подчеркнул Дмитрий Лызлов.

(2023)|Фото: avo.ru

В официальных рейтингах по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО и социального предпринимательства, опубликованных в октябре, область показывает за истекший год уверенную положительную динамику. Например, в рейтинге Общественной палаты РФ «Регион НКО» мы поднялись с 55 на 39 место.

«Во Владимирской области более 1700 НКО самых разных форм. Поддержка региональных властей – Правительства и Законодательного Собрания – ощутима. Расширяются рамки грантовой поддержки, решаются другие вопросы помощи – материальной и организационной», – добавил председатель региональной Общественной палаты Анатолий Аннин.

(2023)|Фото: avo.ru

В рамках форума прошла масштабная выставка «Палитра НКО Владимирской области». Представители некоммерческого сектора, действующие в самых разных сферах жизни, презентовали свои проекты, на практике доказывая: неравнодушным и активным людям подвластны любые вершины, а НКО – верный партнёр государства в решении самых острых задач.

Организаторами Гражданского форума «Действующие лица» выступили Министерство внутренней политики Владимирской области и АНО «Центр компетенций».

Теги: форум нко, александр авдеев, нормативная правовая база


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