Во Владимирской области открыли ещё одно отделение помощи женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию

28 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Во Владимирской области открыли ещё одно отделение помощи женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию

28 ноября в Камешковском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних открыто отделение помощи женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. Здесь созданы все необходимые условия для проживания мамы с ребёнком в стационаре: имеются спальные комнаты, санитарная комната и прачечная, помещение для приготовления и приёма пищи, просторная гостиная. Одновременно в отделении могут проживать 8 человек. Оно расположено по адресу: посёлок имени Максима Горького, ул. Шоссейная, 4 А.

(2023)|Фото: avo.ru

«Сюда могут обратиться жительницы любого города и района. Это уже второй, после владимирского, центр помощи женщинам в кризисной ситуации. Пострадавших от насилия, оставшихся без средств к существованию, одиноких молодых мам, несовершеннолетних беременных здесь поддержат в трудный период и помогут встать на ноги», – отметил в своём Телеграм-канале Губернатор Александр Авдеев.

В числе задач нацпроекта «Демография» – профилактика отказов от новорождённых и оказание комплексной всесторонней помощи женщинам с детьми. Во Владимирской области действует программа повышения рождаемости на 2023-2025 годы. Развитие сети кризисных центров (отделений) для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – одно из её направлений. Первое такое отделение создано на базе Владимирского комплексного центра социального облуживания населения. Ежегодно в нём получают различные социальные услуги более 40 женщин, в том числе в стационарной форме.

пансионат(2023)|Фото: avo.ru

Социально-психологическая поддержка несовершеннолетних беременных и юных мам – отдельный фокус работы с очень уязвимой социальной группой. Ранняя беременность становится для девушек настоящим испытанием. В ряде случаев мамы категории «18 минус» не знакомы с элементарными особенностями развития ребёнка, своими функциями в уходе за ним. В 2021-2022 годах в организациях социального обслуживания г. Владимира был успешно реализован проект «Маленькая мама», направленный на повышение качества жизни несовершеннолетних матерей и беременных. 

пансионат(2023)|Фото: avo.ru

В этом году при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Камешковском районе реализуется проект «Мама 18 минус». Его цель – поддержка беременных несовершеннолетних и юных матерей, профилактика их отказов от детей. Открытие отделения помощи женщинам с детьми на базе Камешковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних – одно из мероприятий этого проекта. Здесь беременные девушки и молодые мамы смогут получить психологическую помощь, бесплатно воспользоваться предметами по уходу за детьми из пункта проката.

 

Теги: александр авдеев, трудная жизненная ситуация, молодые мамы, повышение рождаемости


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети