Во Владимирской области открыли ещё одно отделение помощи женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию

28 ноября в Камешковском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних открыто отделение помощи женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. Здесь созданы все необходимые условия для проживания мамы с ребёнком в стационаре: имеются спальные комнаты, санитарная комната и прачечная, помещение для приготовления и приёма пищи, просторная гостиная. Одновременно в отделении могут проживать 8 человек. Оно расположено по адресу: посёлок имени Максима Горького, ул. Шоссейная, 4 А.

«Сюда могут обратиться жительницы любого города и района. Это уже второй, после владимирского, центр помощи женщинам в кризисной ситуации. Пострадавших от насилия, оставшихся без средств к существованию, одиноких молодых мам, несовершеннолетних беременных здесь поддержат в трудный период и помогут встать на ноги», – отметил в своём Телеграм-канале Губернатор Александр Авдеев.

В числе задач нацпроекта «Демография» – профилактика отказов от новорождённых и оказание комплексной всесторонней помощи женщинам с детьми. Во Владимирской области действует программа повышения рождаемости на 2023-2025 годы. Развитие сети кризисных центров (отделений) для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – одно из её направлений. Первое такое отделение создано на базе Владимирского комплексного центра социального облуживания населения. Ежегодно в нём получают различные социальные услуги более 40 женщин, в том числе в стационарной форме.

Социально-психологическая поддержка несовершеннолетних беременных и юных мам – отдельный фокус работы с очень уязвимой социальной группой. Ранняя беременность становится для девушек настоящим испытанием. В ряде случаев мамы категории «18 минус» не знакомы с элементарными особенностями развития ребёнка, своими функциями в уходе за ним. В 2021-2022 годах в организациях социального обслуживания г. Владимира был успешно реализован проект «Маленькая мама», направленный на повышение качества жизни несовершеннолетних матерей и беременных.

В этом году при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Камешковском районе реализуется проект «Мама 18 минус». Его цель – поддержка беременных несовершеннолетних и юных матерей, профилактика их отказов от детей. Открытие отделения помощи женщинам с детьми на базе Камешковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних – одно из мероприятий этого проекта. Здесь беременные девушки и молодые мамы смогут получить психологическую помощь, бесплатно воспользоваться предметами по уходу за детьми из пункта проката.