56% россиян скептически отнеслись к идее создания министерства счастья, - ВЦИОМ

Более половины россиян (56%) не поддержали идею создания в России "министерства счастья". Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел ВЦИОМ.

Инициативу, озвученную главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, поддержали 23% респондентов. Каждый пятый затруднился ответить (21%).

19% противников идеи обосновывают свою позицию тем, что создать всеобщее счастье невозможно.

Часть опрошенных критикуют административную сторону вопроса. Так, об избытке чиновников заявили 16% респондентов, еще 14% - о лишних бюджетных тратах.

Ранее Матвиенко заявила, что ее слова о создании в России "министерства счастья" были шуткой. При этом она отметила, что это хоть и метафора, а идея все же хорошая. Напомним, спикер Совфеда сообщила, что речь может идти о создании ведомства, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет того, делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливым.