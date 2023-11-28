Власти Екатеринбурга представили прогноз социально-экономического развития города

Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин во вторник, 28 ноября, представил депутатам гордумы прогноз социально-экономического развития уральской столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Документ разработан на трехлетний период. При его формировании учитывались как внутренние, так и внешние факторы развития экономики и социальной сферы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, по мере адаптации городского хозяйства к текущей ситуации акценты экономической политики смещаются с антикризисной повестки к национальным целям развития. По оценке минэкономразвития в этом году российская экономика не только отыграет прошлогоднее падение, но и достигнет прироста к уровню 2021 года. Основными драйверами роста выступают отрасли реального сектора экономики, в первую очередь обрабатывающая промышленность. По итогам 2023 года темп роста ВВП оценивается в 102,8 % по сравнению с прошлым годом.

Благодаря устойчивости промышленного комплекса Екатеринбурга, в том числе оборонной промышленности, предприятия уральской столицы достойно преодолевают санкционные трудности, не только сохранив объем выпуска продукции, но и увеличив их. За 9 месяцев 2023 года объем отгрузок товаров крупных и средних предприятий промышленности увеличился на 30 %, в том числе и объем отгрузки обрабатывающих производств увеличился на 33 %. В среднесрочной перспективе ожидается сохранение положительной динамики промышленного производства, при этом драйверами роста станут отрасли, ориентированные на внутреннее потребление. Кроме того, за счет переориентации на альтернативные рынки сбыта прогнозируется восстановительный рост экспорта, в том числе продукции тяжелого и транспортного машиностроения.

Темпы роста розничной торговли и общественного питания находятся в положительной зоне, за 9 месяцев текущего года розничный товарооборот в Екатеринбурге составил более 313 миллиардов рублей по крупным и средним организациям или 107,9% к уровню аналогичного периода прошлого года. Оборот общественного питания за 9 месяцев текущего года составил 8,6 миллиарда рублей или 106,1 % к уровню аналогичного периода прошлого года.

Докладчик отметил, что устойчивое развитие вновь продемонстрировала и строительная отрасль. В этом году ожидается ввод не менее 1,6 миллиона квадратных метров жилья. В среднесрочной перспективе достигнутые темпы строительства жилья сохранятся.

По словам начальника департамента, в 2024-2026 годах в уральской столице планируется реализовать проекты, которые сделают Екатеринбург еще более привлекательным для жизни, бизнеса и инвестиций городом, а значит, увеличат его экономический потенциал:

строительство 6 детских садов на почти 1,7 тысячи мест;

строительство 4 школ на 5,1 тысячи мест;

количество спортивных сооружений увеличится до 2 тысяч 873 единиц. Планируется сдача Ледовой арены, строительство ФОК на улице Кировоградской, второй очереди "Дацюк-арены" и комплекса Уральской футбольной академии;

замена 790 лифтов в многоквартирных домах;

реализация проекта "Наземное метро"

благоустройство порядка 40 дворовых территорий;

благоустройство Литературного квартала и набережной Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО имени Маяковского;

ремонт 1,9 миллиона квадратных метров дорог. В том числе строительство транспортной развязки по переулку Базовому, реконструкция улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей и других;

приобретение 60 автобусов.

"Приоритеты нашей работы не меняются: это национальные цели в сфере образования, в частности развитие сети садиков и школ, благоустройства, развития транспортной инфраструктуры города и модернизации городского транспорта. Мы приложим все усилия, чтобы выполнить поставленные перед нами задачи", - сказал в завершении Алексей Прядеин.