В Екатеринбурге открываются выставки, посвященные Екатерине I и уральским заводам XIX века

Выставка "Екатерина I – наследница дел Петра Великого", созданная при содействии Эрмитажа по инициативе Екатеринбургского музея изобразительных искусств специально к 300-летию Екатеринбурга, открывает свои двери для посетителей. Презентация детища "Эрмитажа Урал" прошла при участии генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского и команды, которая прилетела из северной столицы на специальном "эрмитажном" самолете, передает корреспондент Накануне.RU.

В рамках экспозиции будет не одна, а сразу три выставки: одна посвящена Екатерине, "наследнице дел Петра Великого", и приурочена к 300-летию основания уральской столицы, вторая – картине "Исполиновы горы" Каспара Давида Фридриха и третья – "Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX – начала XX века". Также пройдут инсталляции и лекции. Выставки проходят при поддержке Фонда святой Екатерины.

Во время блокады Ленинграда экспонаты знаменитого музея были перевезены в Свердловск, о чем до сих пор хранит память музей "Эрмитаж Урал". Про выставку об уральских заводах Михаил Пиотровский упомянул особо:

"Художество рождается из свободы и госзаказа. Рождается необыкновенно точное искусство".

"Мы очень рады тому, как развиваются наши связи, рады тому, как развивается "Эрмитаж Урал". Музеи поддерживают единство страны, – сказал Пиотровский на встрече с журналистами перед открытием выставки. – Это не пустые слова. И лишним подтверждением этому является развитая система "спутников" Эрмитажа. Я еще раз хочу сказать, что то, что здесь есть – это не филиал. Филиал – это подразделение центрального музея, а здесь самостоятельное юридическое лицо, которое само финансируется и само определяет свою политику. Мы вместе разрабатываем содержание, общую поэтику, но последнее слово всегда здесь".

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев сказал, что выставка, посвященная Екатерине I, – важный и яркий подарок городу к 300-летию. Она приурочена ко дню святой Екатерины.

"Благодаря выставке горожане познакомятся еще лучше с историей своей страны, эпохой Петра I и императрицы Екатерины I. Мы находимся в самом начале большого пути дружбы между Эрмитажем и Фондом святой Екатерины", — сказал он.

Одним из самых запоминающихся экспонатов стала коляска 1724 года, которой пользовались Петр и Екатерина во время прогулок по Петергофу.