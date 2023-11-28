Около 27 млн рублей получат в ноябре муниципалитеты Владимирской области по программе «50 на 50» на благоустройство

Жители 35 муниципальных образований Владимирской области собрали в порядке добровольных пожертвований порядка 27 млн рублей на инфраструктурное развитие и благоустройство своих населённых пунктов. Ровно такая же сумма из областного бюджета, в соответствии с действующим законодательством, направляется в эти муниципалитеты на реализацию предложенных гражданами инициатив. Соответствующее постановление подписал Губернатор Александр Авдеев, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Напомним, во Владимирской области реализуется программа поддержки инициатив в решении вопросов местного значения «50 на 50». В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 22 марта 2013 года № 319 «О порядках предоставления и распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путём введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования» ОМСУ выделяется из областного бюджета ровно такая же сумма, какую собрали на реализацию проектов благоустройства и инфраструктурного развития в своих населённых пунктах сами жители.

Для участия в программе «50 на 50» администрациям сельских поселений необходимо: 1. Организовать собрание граждан, на котором принять решение об участии в программе софинансирования, определить, на какие цели необходимо собрать средства и в каком размере. Выбрать инициативную группу или лицо, ответственное за сбор и перечисление средств в бюджет сельского поселения; 2. Принятое решение необходимо оформить Протоколом собрания граждан. В случае, если средства добровольных пожертвований перечислены в бюджет поселения юридическим лицом, жители определяют направление перечисленных средств и данное решение также оформляется Протоколом; 3. После поступления средств добровольных пожертвований администрация поселения оформляет заявку на предоставление из областного бюджета дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.